Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert-Hassel, Rohrbacher Straße (ots)

Am Dienstag, den 31. März 2020, kam es zwischen 17:15 Uhr und 17:55 Uhr in der Rohrbacher Straße in St. Ingbert-Hassel zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unbekannte Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren in Fahrtrichtung Ortsmitte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo und flüchtete im Anschluss von der Örtlichkeit. Wer Angaben zur Sache machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in St. Ingbert zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell