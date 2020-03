Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht

St. Ingbert (ots)

Am 19.03.2020, zwischen 16:35 Uhr und 16:51 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz zwischen DM-Markt und Futterhaus in der Südstraße in St. Ingbert beim Ein- oder Ausparken den dort geparkten Pkw der Geschädigten massiv. An dem schwarzen Seat Ibiza entstand ein Streifschaden und eine Eindellung am hinteren Stoßfänger und linken Kotflügel. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in St. Ingbert.

