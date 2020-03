Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht

66386 St. Ingbert (ots)

Betr.: Verkehrsunfallflucht

Tatzeit/Ereigniszeit: 18.03.2020, 14:15 Uhr - 14:35 Uhr Tatort/Ereignisort: 66386 St.Ingbert-Mitte,Oststraße, Parkplatz EDEKA-Markt

Sachverhalt:

Bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigt im o.a. Tatzeitraum einen auf dem EDEKA - Parkplatz in St. Ingbert- Mitte geparkten Pkw, weißer 1er BMW und entfernt sich anschließend, ohne die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, von der Örtlichkeit. An dem beschädigten BMW konnte weißer Fremdlack festgestellt werden. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894-1090.

