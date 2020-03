Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

St. Ingbert (ots)

Am Vormittag des 16.03.2020 wurde ein grauer BMW 218i von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Als Unfallort kommt der Parkplatz vor dem ehemaligen Hallenbad (Theodor-Heuss-Platz) oder der Kundenparkplatz des Edeka-Marktes im Mühlwald (Spieser-Landstraße) in Betracht. Der Unfallschaden wurde vom Geschädigten erst nach Rückkehr an die Wohnanschrift festgestellt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert unter Telefon 06894 / 109-0 in Verbindung zu setzen.

