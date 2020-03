Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Brand in der Stadtbücherei St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 13.03.2020 kam es gegen 10:57 Uhr zu einem Brand in der Stadtbücherei in St. Ingbert (Kaiserstraße 71, 66386 St. Ingbert). Hierbei wurde das Feuer durch einen technischen Defekt einer Lüftungsanlage im Bereich eines Ventilators in der Besuchertoilette ausgelöst. Der Brand wurde von den eingesetzten Feuerwehrleuten (Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert ( 24 Kräfte)) innerhalb weniger Minuten gelöscht. Durch den Brand wurde niemand verletzt

