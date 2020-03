Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Körperverletzung zum Nachteil einer 30-jährigen Spaziergängerin

Saarbrücken-Bischmisheim (ots)

Am 09.03.2020 ereigneten sich gegen 17:15 Uhr Streitigkeiten zwischen Spaziergängern mit ihren Hunden, in der Straße Steinacker, Nähe Jakobsweg, in Saarbrücken-Bischmisheim. Im Laufe der zunächst verbal ausgetragenen Auseinandersetzung, wegen des unangeleinten Hundes des ca. 60 Jahre alten Täters, kam es dann auch zur Begehung eines Körperverletzungsdeliktes. Dabei wurde die 30-jährige Anzeigenerstatterin aus Sankt Ingbert leicht verletzt. Ihr Gegenüber, der ca. 60-Jährige Täter, hat die Geschädigte dabei beleidigt und sogar bedroht. Letztendlich sind die Geschädigte und ihr Mann dann von der Örtlichkeit weggefahren. Die Personalien des Angreifers, der möglicherweise auch in Bischmisheim wohnhaft ist, stehen noch nicht fest. Zeugen oder Anwohner werden darum gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert unter 06894/1090 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell