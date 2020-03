Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Handtasche aus einem Pkw entwendet

St. Ingbert (ots)

Am 08.03.2020 zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Waldparkplatz rechtsseitig der L 243 von St. Ingbert kommend in Fahrtrichtung Spiesen an dem Fahrzeug der Geschädigten zunächst die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und in der Folge die Handtasche sowie den Geldbeutel entwendet.

Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelt es sich um einen grauen Ford Focus mit NK-Kreiskennzeichen.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 erbeten.

