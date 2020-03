Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schwerer Verkehrsunfall Ensheimer Straße

St. Ingbert (ots)

Am Kreisverkehr Ensheimer Straße/Südstraße kam es am 08.03.2020, gegen 00:45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr die Südstraße in Richtung Ensheimer Straße und kollidierte vor dem Kreisverkehr zur Ensheimer Straße mit mehreren auf einer Verkehrsinsel aufgestellten Verkehrsschildern. Anschließend überfuhr der Fahrer den Kreisverkehr und kollidierte mit weiteren Verkehrsschildern bis er schließlich im Zaun eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen kam. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei traf kurz nach dem Unfall zufällig an der Örtlichkeit ein und konnte den Fahrer schwer verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

