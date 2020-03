Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruch in Schule in der Koelle-Karmann-Straße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 04.03.2020 auf den 05.03.2020 wurde in einer Schule in der Koelle-Karmann-Straße, in St. Ingbert, eingebrochen. Der oder die Täter richteten dem Anschein nach Schäden in mehreren Räumen der Schule an. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

