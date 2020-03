Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am Dienstag, den 03.03.2020, kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr in der Josefstaler Straße in St. Ingbert zur einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verursacher den Seitenspiegel eines geparkten, roten Kia Rio streifte und anschließend von der Örtlichkeit flüchtete. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

