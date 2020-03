Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Jackendiebstahl

St. Ingbert, Ingobertushalle (ots)

Am heutigen Montag, den 02.03.2020, kam es zwischen 16:00 und 17:30 Uhr in der Ingobertushalle in St. Ingbert zu einem Diebstahl einer schwarzen Wellensteyn Winterjacke im Wert von ca. 250EUR. Wer Hinweise zur Tat, dem Täter oder dem Diebesgut geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

