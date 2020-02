Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbörse aus Pkw in St. Ingbert-Hassel entwendet

St. Ingbert-Hassel (ots)

In der Nacht von Faschingsdienstag auf Aschermittwoch wurde aus einem geparkten Pkw einer 47-jährigen St. Ingberterin ein Geldmäppchen mit Münzgeld sowie ein Bluetooth-Adapter für ein Mobiltelefon entwendet. Der Pkw war in der Neuhäuseler Straße, in St. Ingbert-Hassel abgestellt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Mazda mit St. Ingberter Kreiskennzeichen. Wie der oder die Täter das Fahrzeug öffneten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei St. Ingbert nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 06894/109-0 entgegen.

