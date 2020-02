Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Diebstähle aus Pkw

St. Ingbert-Hassel (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. Februar auf den 26. Februar) wurden in Hassel in der 'Otto-Brauner-Straße', 'In der Dell' und 'Auf der Heide' insgesamt 4 Fahrzeuge angegangen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um drei graue Peugeot (306, 307 und 508) und ein schwarzer Dacia Duster. Die ge- und teilweise verschlossenen Fahrzeugtüren wurden auf bislang unbekannte Art und Weise durch eine unbekannte Person geöffnet und das Fahrzeuginnere jeweils durchsucht. Hierbei wurden mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem ein Navigationsgerät der Marke TomTom und eine braune Geldbörse der Marke 'Michael Kors'. Aufgrund der Tatzeit, Begehungsweise und der örtlichen Nähe wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Weitere Geschädigte oder potenzielle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

