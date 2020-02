Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnhausbrand Theodor-Heuss-Platz

St. Ingbert (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Wohnhausbrand am Theodor-Heuss-Platz in St. Ingbert. Eine Anwohnerin aus einer Wohnung an der zur Kaiserstraße hin gelegenen Gebäuderückseite bemerkte eine Rauchbildung vor ihrem Küchenfenster. Innerhalb kürzester Zeit stand das Vordach der darunter liegenden Wohnung in Flammen. Die Anwohnerin alarmierte sofort die Feuerwehr. Im Anschluss sorgte sie mit der Hilfe weiterer Anwohner des Mehrparteienhaus dafür, dass sämtliche Anwohner das Anwesen verlassen. Weder Bewohner, noch Einsatzkräfte wurden verletzt. Während der zweistündigen Löscharbeiten wurde die Kaiserstraße im Bereich der Kreuzung Otto-Toussaint-Straße voll gesperrt. Zwei Wohnungen sind zurzeit nicht bewohnbar. Über die Höhe des entstandenen Schadens können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Ermittlungen folgen.

