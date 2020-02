Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Pkw auf Parkplatz im Grubenweg in St. Ingbert beschädigt

St. Ingbert-Mitte (ots)

Besonders dreist beschädigte ein unbekannter Täter am 21.02.2020, zwischen 15 und 15:15 Uhr, den schwarzen BMW einer 29-Jährigen aus St. Ingbert. Diesen hatte sie in der benannten Zeit auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Grubenweg abgestellt. Als sie an ihr Fahrzeug zurückgekommen war, musste sie einen mutwillig eingebrachten Kratzer im Lack, über 2 m auf der Beifahrerseite feststellen. Auch den Tankdeckel des Fahrzeuges beschädigte der Täter. Den Scheibenwischer an der Windschutzscheibe fand die Geschädigte ebenso verbogen vor. Die Tat musste sich bei regem Kundenverkehr ereignet haben. Sollten Kunden des Einkaufszentrums den Täter oder die Tatbegehung beobachtet haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert, unter der 06894/1090, gebeten.

