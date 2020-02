Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Geldbeuteldiebstahl aus Pkw in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Von Donnerstag, 20.02., auf Freitag, 21.02.2020, hat in der Zeit zwischen 16 und 8 Uhr ein Unbekannter den Geldbeutel eines 24-jährigen St. Ingberters, aus dessen unverschlossenen Opel Astra entwendet. Die Tat hatte sich in der Blieskasteler Straße in St. Ingbert, vor dem Anwesen 117, ereignet. Der Täter erlangte neben Bargeld auch die Papiere des Geschädigten. Sollten Passanten oder Anwohner verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell