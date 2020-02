Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Polizei kassiert Fahrzeugschlüssel

St. Ingbert-Hassel, Schulstraße (ots)

Die Polizeibeamten der Polizei in St. Ingbert konnten am späten Samstagabend einen jungen Mann in seinem Fahrzeug sitzend feststellen, der sich aus diesem heraus übergab. Der junge Mann in tierischer Faschingsverkleidung gab den besorgten Beamten gegenüber an, dass er dem Alkohol erheblich zugesprochen hätte und sich lieber inkognito aus seinem Fahrzeug heraus übergebe, als vor den Gästen der Hasseler Kappensitzung. Dem Faasenbozen ging es schnell besser und er konnte sich selbst überlassen werden. Zuvor wurde aus präventiv-polizeilichen Gründen der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei wieder hergestellter Fahrtüchtigkeit kann der Schlüssel wieder ausgehändigt werden.

