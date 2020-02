Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Eingeworfene Bus-Scheibe

Schulstraße, St. Ingbert-Hassel (ots)

Am Rande der Hasseler Kappensitzung kam es am Samstag gegen 23:40 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Bus, der neben der Halle geparkt war. Eine bislang unbekannte Person beschädigt die Fahrzeugscheibe des Buses hinten rechts und entfernt sich anschließend von der Tatörtlichkeit. Zeugen berichten, dass sie zwei Jugendliche in Richtung Grundschule haben rennen sehen. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 1000EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in St. Ingbert in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell