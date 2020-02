Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Blauer Peugeot 206 zerkratzt

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 13. auf den 14.02.20, zwischen 19:00 und 08:00 Uhr, wurde in Straße Winnweg, vor dem Anwesen 63a in 66386 St. Ingbert, ein blauer Peugeot 206 mit IGB-Kreiskennzeichen zerkratzt. Der unbekannte Täter zerkratzte den Kleinwagen mit einem unbekannten Gegenstand an beiden Fahrzeugseiten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2000,- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die PI St. Ingbert erbeten.

