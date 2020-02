Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in ein Schulgebäude

St. Ingbert (ots)

Pressemitteilung:

Tatzeit: 13.02.2020 ca. 22:00 Uhr bis 14.02.2020 05:00 Uhr

Tatort: Gemeinschaftsschule St. Ingbert Rohrbach, Sportplatzschule 3

Sachverhalt:

In der Tatzeit vom 13.02.2020 22:00 Uhr bis 14.02.2020 05:00 Uhr versuchte unbekannter Täter in die Sporthalle der Gemeinschaftsschule einzubrechen. Hierzu setzte er an der Sporthallentüre mittels unbekannten Hebelwerkzeugs zwei Mal an. Ebenfalls wurde das Zylinderschloss der Tür auf unbekannte Art und Weise beschädigt. In das Innere der Sporthalle gelangte unbekannter Täter nicht.

Weitere Hinweise konnten vor Ort nicht erlangt werden.

Bei sachdienlichen Hinweisen auf den Verursacher bitte hiesige Polizeidienststelle in Kenntnis setzen.

