Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Mehrere Fahrzeuge in der Annastraße beschädigt

St. Ingbert (ots)

Am 13.02.2020 wurden in der Annastraße drei Fahrzeuge zerkratzt. Die Autos waren am Straßenrand geparkt. Es entstand Sachschaden über mehrere tausend Euro. Hinweise an die Polizei St. Ingbert.

