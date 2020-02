Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Fahrerflucht auf dem LIDL-Parkplatz

St. Ingbert (ots)

Am 10.02.2020 zwischen 12:05 Uhr und 12:19 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Dudweilerstraße in St. Ingbert ein Verkehrsunfall. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den ordnungsgemäß in einer Parktasche abgestellten grauen Opel Astra an dessen hinteren linken Fahrzeugecke. Es entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 3.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallort in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei St. Ingbert zu melden.

