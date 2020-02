Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Beschädigte Schranke am Kauflandparkplatz

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 07.02.2020, 20:15 Uhr bis 08.02.2020, 05:00 Uhr ereignete sich im unteren Bereich des Kauflandparkplatzes im Grubenweg, in der Nähe des Kreisverkehrs, eine Sachbeschädigung an einer Schranke/Wegsperre. Diese wurde offensichtlich gewaltsam verbogen. Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen (06894/1090).

