Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schaukasten einer Gaststätte in der Fußgängerzone entwendet

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 08.02.2020 kam es zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls zum Nachteil einer Gaststätte in der Kaiserstraße in St. Ingbert. Der oder die bislang unbekannten Täter rissen den an der Außenwand zur Fußgängerzone hin angebrachten Schaukasten des Lokals ab und entwendeten diesen vollständig. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Mögliche Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit der Polizei St. Ingbert in Verbindung zu setzen (06894/1090).

