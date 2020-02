Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht Ensheimer Straße in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 05.02.20 zwischen 16 Uhr und 17 Uhr wurde in der Ensheimer Straße ein weißer BMW Kombi durch einen Unfall beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das flüchtige Fahrzeug müsste die Ensheimer Straße in Richtung Autobahn befahren haben und kam offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hinweise an die Polizei St. Ingbert.

