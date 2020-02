Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch Bahnhofstraße in Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 05.02.2020, gegen 02:30 Uhr versuchten zwei Männer durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Rohrbach einzusteigen. Hierfür hatten sie versucht eine Metallabdeckung des Fensters aufzubrechen. Die Täter ließen dann jedoch von ihrem Unternehmen ab. Am Fenster entstand kein Schaden. Hinweise an die Polizei St. Ingbert.

