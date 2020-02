Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 02.02.2020 zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter ein auf dem Schmelzerparkplatz in der Poststraße in St. Ingbert-Mitte geparkten 3er BMW beschädigt.

Der Täter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die rechte Seite des Fahrzeuges und verursachte einen Sachschaden von ca. 1500 EUR. Hinweise bitte an die Polizei St. Ingbert.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POK Eisler/PK Nisius

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell