Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Parkrempler mit Unfallflucht in der Poststraße in St. Ingbert, ggü. Schmelzer-Parkplatz

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 03.02.2020, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 14:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz in der Poststraße (Höhe des Anwesen Nr. 8) ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher touchierte, vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke, den links neben ihm stehenden weißen Peugeot 2008 der Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem PKW der Geschädigten entstand Sachschaden im Bereich des Stoßfängers vorne rechts. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

