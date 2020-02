Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an KFZ

St.Ingbert (ots)

Pressemitteilung:

Tatzeit: 31.01.2020 ca. 18:00 Uhr bis 03.02.2020 08:30 Uhr

Tatort: Dudweiler Str. 66386 St. Ingbert, Autohaus, Gebrauchtwagen

Sachverhalt:

In der Zeit von Freitag, 31.01.2020, 18:00 Uhr, auf Montag, 03.02.2020, 08:30 Uhr, kam es auf dem Gelände für Gebrauchtwagen eines Autohauses in der Dudweiler Str. zu Sachbeschädigungen an mehreren Kraftfahrzeugen

Bislang unbekannter Täter stach im o.g. Tatzeitraum mittels unbekannten Stechwerkzeugs auf dem frei zugänglichen Gelände, insgesamt 26 Reifen an 13 Autos platt. Nach Angaben des Autohauses beziffert sich der Schaden auf ca. 4000 EUR.

Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen bis jetzt nicht vor.

Bei sachdienlichen Hinweisen auf den Verursacher bitte hiesige Polizeidienststelle in Kenntnis setzen.

