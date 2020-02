Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an KFZ

St. Ingbert (ots)

Polizeiinspektion St. Ingbert St. Ingbert, den 03.02.2020 Kaiserstraße 48 66386 St. Ingbert Tel. 06894 / 109-0 Fax 06894 / 109-205

Pressemitteilung:

Tatzeit: 03.02.2020 gegen 01:00 Uhr bis 03.02.2020 ca. 07:55 Uhr

Tatort: Schwarzer Weg, 66386 St. Ingbert

Sachverhalt:

In der Nacht von Montag, 03.02.2020, 01:00 Uhr bis 07:55 Uhr, kam es in der Straße Schwarzer Weg, Höhe Hausnummer 24 zu einer Einbruchsdiebstahl an einem Kraftfahrzeug.

Bei einem weißen Peugeot 2008 CC mit Homburger Kreiskennzeichen sowie einem grauen Peugeot 308 mit St. Ingberter Kreiskennzeichen, wurden jeweils die hintere Fahrerscheibe mittels unbekannten Werkzeugs eingeschlagen. Aus dem Peugeot 308 wurde ein schwarzer Kapuzenpulli der Marke Thommy Hilfiger entwendet.

Hinweise auf den Täter konnten an dem Fahrzeug der Geschädigten und an der Tatörtlichkeit nicht erlangt werden.

Bei sachdienlichen Hinweisen auf den Verursacher bitte hiesige Polizeidienststelle in Kenntnis setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell