Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigungen an KFZ

St. Ingbert (ots)

Polizeiinspektion St. Ingbert St. Ingbert, den 03.02.2020

Pressemitteilung:

Tatzeit: 03.02.2020 00:35 Uhr Tatort: 66386 St. Ingbert, Gerstbuschstraße

Sachverhalt: Zur oben genannten Tatzeit kam es in der Gerstbuschstraße in 66386 St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurden mehrere Fensterscheiben an zwei Fahrzeugen beschädigt, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Täter in unbekannte Richtung. Eine entsprechende Strafanzeige(§ 303 StGB) wird von hiesiger Polizeiinspektion gefertigt. Die Polizei St. Ingbert sucht nach Zeugen und bittet darum, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

