Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an Lebensmittelgeschäft in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Am 02.02.2020,gegen 00:20 Uhr, wurde die Schaufensterscheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Kaiserstraße in St. Ingbert von einem unbekannten Täter mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der 06894/1090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell