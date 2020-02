Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert (ots)

Am 31.01.2020 wurde zwischen 16:15 Uhr und 16:45 Uhr auf dem Parkplatz der ALDI-Filiale in der Obere Kaiserstraße in St. Ingbert- Rohrbach ein dort abgestellter, weißer Mercedes beschädigt. Ein bisher unbekannter, silberfarbener Pkw stieß gegen die Heckschürze des Mercedes oder streifte diese beim Vorbeifahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Tel.-Nr.: 06894-1090 entgegen.

