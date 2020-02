Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

Im Tatzeitraum von Dienstag, dem 28.01.2020, 17:00 Uhr bis zum Samstag, dem 01.02.2020, 11:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Theodorstraße in St. Ingbert einzubrechen.

Hierbei versuchte er nach bisherigem Kenntnisstand erfolglos einen Rollladen hochzudrücken und eine Tür aufzuhebeln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Bereits am Vortag wurde in der in unmittelbarer Tatortnähe gelegenen Theresienstraße ein weiterer versuchter Wohnungseinbruch gemeldet.

Sollte jemand die Taten beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

