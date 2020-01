Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht in Oberwürzbach

St. Ingbert (ots)

Am 31.01.2020 gegen 11:45 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Reichenbrunner Straße in 66386 St. Ingbert-Oberwürzbach einen Verkehrsunfall verursacht und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hierbei kollidierte dieser vermutlich beim Vorbeifahren kurz vor einer Bushaltestelle in Höhe der Hausnummer 49 mit dem rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug der 43-jährigen Geschädigten. Bei dem Fahrzeug der Geschädigten handelt es sich um einen schwarzen BMW X83 mit IGB-Kreiskennzeichen.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Mitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

