Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch Theresienstraße

St. Ingbert (ots)

Am 31.01.2020, in der Zeit von 17:15 Uhr bis 17:45 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Theresienstraße in St. Ingbert einzubrechen. Der Unbekannte hatte in Abwesenheit der Anwohner versucht die Hauseingangstür aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei St. Ingbert melden.

