Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Unfallflucht in der Fliederstraße in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

Im Tatzeitraum vom 22.01.2020, 20:00 Uhr bis zum 23.01.2020, 15:00 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Fliederstraße in Höhe der Hausnummer 2 in St. Ingbert einen Verkehrsunfall verursacht. Aus bislang unbekannten Gründen und auf bislang unbekannte Art und Weise kollidierte der Unfallverursacher mit dem Fahrzeug des 35-jährigen Geschädigten. Bei dem Fahrzeug des Geschädigten handelte es sich um einen schwarzen Smart mit SB-Kreiskennzeichen. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

