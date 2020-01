Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Schwerer Verkehrsunfall auf der A6 bei St. Ingbert:

St. Ingbert (ots)

Am 29.01.2019 ereignete sich auf der A6, zwischen den Anschlussstellen (AS) St. Ingbert-Rohrbach und St. Ingbert-Mitte, Fahrtrichtung Saarbrücken ein schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 29-jähriger PKW-Führer befuhr mit seinem Fahrzeug gegen 16:05 Uhr die BAB 6 von Neunkirchen kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. Zwischen den AS St. Ingbert-Rohrbach und St. Ingbert-Mitte kam er in Höhe des Rastplatzes "Kahlenberg" aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine rechtsseitig beginnende Schutzplanke auf. Das Fahrzeug wurde in der Folge durch die Luft geschleudert und touchierte eine Gruppe von drei Bäumen und eine Notrufsäule. Im weiteren Verlauf prallte der PKW gegen einen Telekommunikationsverteilerkasten und einen weiteren Baum und wurde wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert, wo der PKW schließlich in Unfallendstellung auf dem Dach zum Liegen kam. Weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt.

Der Fahrzeugführer wurde durch das Unfallgeschehen im PKW eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Im Anschluss wurde er schwerstverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Autobahn musste aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme bis 19:30 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20000 Euro.

