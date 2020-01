Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: LKW beschädigt Eisenbahnbrücke in der Dudweilerstraße

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am 29.01.2020 ereignete sich gegen 13 Uhr in der Dudweilerstraße ein Verkehrsunfall an der dortigen Eisenbahnbrücke. Ein Lkw blieb aufgrund seiner zu großen Fahrzeughöhe an der Brücke, von der Kohlenstraße her kommend, in Fahrtrichtung Dudweiler hängen und beschädigte sowohl die Brücke, als auch sein Fahrzeug augenscheinlich deutlich. Erst durch mehrmaliges Rangieren konnte sich der Lkw wieder freifahren. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Lkw unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bislang liegen der Polizei die Kennzeichen des Unfallverursachers nicht vor. Es wird wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Können Zeugen Hinweise zu dem Unfallverursacher oder weitere Einzelheiten zu dem Unfallhergang geben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert unter 06894/1090 gebeten.

