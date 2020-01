Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall auf Schmelzer-Parkplatz

St. Ingbert-Mitte (ots)

Am Mittwochvormittag, den 29.01.2020, kam es zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr auf dem Parkplatz (Schmelzer Parkplatz, linksseitig der Poststraße) in St. Ingbert zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrzeuge standen nebeneinander auf dem Parkplatz. Es handelte sich um eine silberne Mercedes-Benz Limousine einer 82-Jährigen aus St. Ingbert und einen grauen Peugeot Familien-Van einer 36-Jährigen aus St. Ingbert. Es entstanden vermutlich durch das Ausparken des Mercedes an beiden Fahrzeugen Streifschäden. Neutrale Zeugen meldeten sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei nicht. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 in Verbindung zu setzen.

