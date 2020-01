Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl eines Zigarettenautomaten in der Spieser Straße in St. Ingbert

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Am Dienstag, 28.01.2020, gegen 01:45 Uhr entwendeten zwei bislang unbekannte Täter einen bis dato an einer Hauswand in der Spieser Straße in St. Ingbert-Rohrbach montierten Zigarettenautomaten. Einer der beiden dunkel gekleideten Täter hebelte mit einem Stemmeisen den Automaten von der Hauswand, sodass dieser in einen von den Tätern mitgeführten kleinen Pkw-Anhänger fiel. In der Folge entfernten sich die Täter mit einem dunklen Kombi der Marke Ford, vermutlich einem älteren Mondeo mit ausländischem Kennzeichen, sowie dem angehängten Anhänger, in Fahrtrichtung Spiesen, von der Örtlichkeit. Über die Höhe des Diebesgutes ist bislang nichts bekannt. Gegen die unbekannten Täter wird ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falles des Diebstahls eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894/1090.

