Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Täter schlagen Scheibe in St. Ingbert-Rohrbach ein

St. Ingbert (ots)

Am Samstag, den 25.01.2020 gegen 00:50 Uhr, wird der Polizei in St. Ingbert mitgeteilt, dass fünf männliche Personen in dunkler Kleidung und im Alter zwischen 20 und 25 Jahren eine großflächige Glasfensterscheibe einer Bar in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach eingeschlagen hätten. Die Personen seien schließlich von der Zeugin angesprochen worden, woraufhin sich die Gruppe aufteilte und in verschiedene Richtungen wegrannten. Die hinzugerufenen Beamten konnten keine Personen mehr feststellen. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf ca. 2000EUR. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer Sachbeschädigung ein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell