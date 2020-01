Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Ältere Dame wurde Opfer eines Trickdiebstahls

St.Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 23.01.2020, um circa 17:00-17:30 Uhr, kam es in einem Wohnanwesen in der Straße Ober der Trift zu einem Diebstahl von Schmuck zum Nachteil einer 83-jährigen Dame. Die zwei unbekannten Täterinnen verschafften sich unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Zugang zu dem Anwesen, indem sie die Hauseigentümerin fragten, ob sie deren sanitären Anlagen benutzen dürften. Während eine der Täterinnen die ältere Dame ablenkte und in ein Gespräch verwickelte, machte die andere unbekannte Täterin sich daran das Schlafzimmer der Geschädigten zu durchsuchen. Hierbei wurde der gesamte Schmuck aus diversen Schmuckschatullen und Schubladen entwendet. Die Geschädigte bemerkte jedoch erst am heutigen Morgen das Fehlen ihres Schmucks. Der Schaden wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt. Nach der Tathandlung verließen die Täterinnen das Tatobjekt in unbekannte Richtung. Die zwei Täterinnen werden wie folgt beschrieben: - Person 1: weiblich, ca. 170cm groß, ca. 30 Jahre alt,etwas korpulent, sprach deutsch mit saarländischem Dialekt,europäischer Phänotypus, dunkle lange glatte Haare, weißes Oberteil, darüber schwarze Strickweste mit halblangen Ärmel - Person 2 :weiblich,ca. 165cm, ca. 30 Jahre alt,ebenfalls leicht korpulent, sprach deutsch mit saarländischem Dialekt,europäischer Phänotypus,ebenfalls dunkle jedoch kürzere Haare als Täterin 1, Person war dunkel gekleidet.

Die Polizei St. Ingbert sucht nach Zeugen und bittet darum, sich unter der Telefonnummer 06894/1090 zu melden.

