Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Reifen an PKW in St.Ingbert platt gestochen

St.Ingbert (ots)

Bislang unbekannter Täter hat in der Nacht vom 23.01.2020 zum 24.01.2020 an einem Fiat 500, der in der Kaiserstraße in St.Ingbert am Fahrbahnrand abgestellt war, die beiden Reifen der Beifahrerseite platt gestochen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca.150 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in St. Ingbert, Tel.: 06894/1090.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

IGB- DGL

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell