Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Jugendliche Fahrraddiebe geschnappt

St. Ingbert (ots)

Fahrraddiebe in St. Ingbert geschnappt

Am heutigen Donnerstag wurde der Polizei in St. Ingbert der Diebstahl eines Fahrrads (800,- Euro Neupreis) mitgeteilt. Die Tat hat sich am Vortag in St. Ingbert an einer Schule ereignet. Die tatbegehende Person überwandte das Fahrradschloss durch Abreißen (Schloss geringer Qualität) und entfernte sich mit ihrer Beute unbeobachtet in unbekannte Richtung. Am heutigen Tag entdeckte der Geschädigte das Fahrrad sodann bei eBay Kleinanzeigen und meldete dies den Beamten hiesiger Dienststelle. Im weiteren Verlauf konnten die beiden "Verkäufer" in St. Ingbert-Rentrisch von den Beamten der Polizei St. Ingbert gestellt werden. Bei dem zum Verkauf angebotenen Fahrrad handelte es sich zweifelsfrei um das zuvor entwendete Fahrrad. Die beiden den Tatverdächtigen sind ein 15 und ein 16 jähriger Deutscher aus St. Ingbert. Einer der Täter gestand im Rahmen seiner Beschuldigtenvernehmung die Tat in vollem Umfang. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls gegen sie eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Kaiserstraße 48

66386 St. Ingbert

Telefon: 06894-1090

E-Mail: pi-st-ingbert@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell