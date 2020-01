POL-IGB: Einbruch in ein Kiosk

Polizeiinspektion Sankt Ingbert

Tatzeit/Ereigniszeit: 21.01.2020, 19:00 Uhr bis 22.01.2020, 08:00 Uhr Tatort/Ereignisort: Kiosk am Bahnhof, Neue Bahnhofstraße, 66386 St. Ingbert-Mitte

Im Tatzeitraum von Dienstag, dem 21.01.2020, 19:00 Uhr bis zu Mittwoch, dem 22.01.2020 gegen 08:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in den Kiosk am Bahnhof in der Neuen Bahnhofstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte ein.

Hierzu hebelten Täter die Verschlussklappe des Kiosk auf und verschafften sich Zugang zum Innern. Zum Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf einen Täter geben können, wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

