Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung an mehreren Fenstern eines Rohbaus im Akazienweg St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 17.01.2020 auf den 18.01.2020 wurden an dem Rohbau eines Einfamilienhauses im Akazienweg in St. Ingbert insgesamt acht Fensterscheiben mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Ingbert.

