Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfmailienhaus in St.Ingbert-Rohrbach

St.Ingbert (ots)

Ein bislang unbekannter Täter übersteigt im Tatzeitraum vom Donnerstag, den 16.01.2020, zwischen 07:00 - 18:00 Uhr einen 1 Meter hohen Maschendrahtzaun, um auf das Gartengelände des freistehenden Einfamilienhauses in der Hochstraße in St.Ingbert-Rohrbach zu gelangen. Hier nähert der Täter sich der Terrassentür des Hauses und schlägt diese mittels unbekanntem Gegenstand in Höhe des Türgriffes ein. Durch das entstandene Loch im Glas greift der Täter hindurch und kann so die geschlossene Türe öffnen. Hiernach hat der Täter Zugang zum gesamten Wohnanwesen, welches er nach Wertgegenständen durchsucht. Nach der Tatausführung verlässt der Täter durch den Einstiegsweg das Tatobjekt, unerkannt, in unbekannte Richtung. Über das erlangte Diebesgut ist bislang nichts bekannt.Die Bewohner befanden sich während der Tat im Urlaub.

Wer hat zur oben angegebenen Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Hochstraße in Rohrbach gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St.Ingbert melden.

