Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Diebstahl von mehreren Geldbeuteln aus Arztpraxis mit anschließender Verwertungstat

St. Ingbert (ots)

Am Donnerstag, den 16.01.2020 zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr kam es in einer Arztpraxis in der Rickertstraße in 66386 St. Ingbert-Mitte zu mehreren Geldbeuteldiebstählen.

Hierzu suchte ein bislang unbekannter Täter einen Raum in der oben genannten Arztpraxis auf und öffnete die Handtaschen von zwei 51-jährigen Mitarbeiterinnen der Arztpraxis. In der Folge entnahm der Täter deren Geldbeutel und entfernte sich von der Tatörtlichkeit.

Mit der EC-Karte einer der beiden Geschädigten versuchte der Täter in der Folge an einem Geldautomaten Geld abzubuchen. Eine Geschädigte gab an, dass sie eine auffällige Person in der Praxis wahrgenommen habe, die sich immer wieder in der Nähe des oben genannten Raumes aufhielt. Diese wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 30 Jahre alt, 185 cm groß, schlank - Schwarze Jacke - Schwarze, kürzere, gelockte Haare - ausländisches Aussehen - Möglicherweise weiße Tuchtasche in der Hand

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090 zu wenden.

