Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Einbruchsdiebstahl in Haus mit Arztpraxen und Versicherungsbüro in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots)

In der Nacht vom 15.01.2020 auf den 16.01.2020, zwischen 18 Uhr und 05:30 Uhr, kam es in der Poststraße in St. Ingbert, unweit der Einmündung in die Rickertstraße zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter drückten an einem seitlich gelegenen Fenster den Rollladen hoch und öffneten das gekippte Fenster, um ins Anwesen mit verschiedenen Arztpraxen und einem Versicherungsbüro zu gelangen. Er oder sie durchsuchten ein Büro. Dabei wurde Bargeld in geringer Menge entwendet. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert gebeten.

